Відповідну інформацію повідомив Генштаб станом на 18 годину 10 вересня. Там також повідомили, що росіяни намагались зірвати наступ наших військ на окремих напрямках.

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ЗСУ знищили особовий склад, техніку та пункти управління окупантів

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів,

– повідомив Генштаб.

Додали також, що підрозділи протиповітряної оборони:

знищили ворожий безпілотник;

а також збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровщини.

"Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження пунктів управління, живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника", – повідомив Генштаб.

Ба більше, протягом 10 вересня українська артилерія вразила:

два пункти управління ворогів;

вісім районів зосередження живої сили та військової техніки противника;

а також ворожу понтонну переправу.

У ворога великі втрати

Тільки протягом 9 вересня росіяни втратили 350 одиниць особового складу. З 24 лютого – вже 52 250 загарбників, а також понад 2 тисячі танків, 239 літаків та 212 гелікоптерів.

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