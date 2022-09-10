Ахіллесова п'ята загарбників

Так, найболючіше для противника – це втрати в особовому складі, особливо в розрахунках артилерії.

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Я багато разів писав і говорив до вторгнення: у росії головна проблема – це не залізо, це відсутність резервів мотивованого і кваліфікованого особового складу.

Велика росія має набагато менше людей, яких можна послати на війну і які здатні воювати. А загальна мобілізація для росії невигідна, тому що призведе, по-перше, до відтоку населення та еміграції, втрат економіки, по-друге, насильно мобілізовані показують вкрай низьку боєздатність і зазнають високих втрат.

По-третє, у росії не вистачає запасів та виробничих потужностей для спорядження великої наземної армії, немає зв'язку, засобів розвідки, екіпірування, слабка логістика.

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Жива сила – не залізо

Тому вони змушені комплектувати кадрові війська, наймаючи людей із вулиці з тримісячними контрактами, які не мають по суті жодної підготовки.

При завданні ударів по російських позиціях ураження розрахунків та екіпажів гармат і танків – значно важливіше завдання, ніж ураження самої техніки.

Будь-який знищений окупант – це важливе досягнення. У сучасній війні на виснаження насамперед виснажується не економіка, а люди.

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