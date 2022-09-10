Ахіллесова п'ята загарбників
Так, найболючіше для противника – це втрати в особовому складі, особливо в розрахунках артилерії.
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Я багато разів писав і говорив до вторгнення: у росії головна проблема – це не залізо, це відсутність резервів мотивованого і кваліфікованого особового складу.
По-третє, у росії не вистачає запасів та виробничих потужностей для спорядження великої наземної армії, немає зв'язку, засобів розвідки, екіпірування, слабка логістика.
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Жива сила – не залізо
Тому вони змушені комплектувати кадрові війська, наймаючи людей із вулиці з тримісячними контрактами, які не мають по суті жодної підготовки.
При завданні ударів по російських позиціях ураження розрахунків та екіпажів гармат і танків – значно важливіше завдання, ніж ураження самої техніки.
Будь-який знищений окупант – це важливе досягнення. У сучасній війні на виснаження насамперед виснажується не економіка, а люди.
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