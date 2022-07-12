російський диктатор владімір путін вирішив полякати Україну оголошенням війни та мобілізацією в росії. Фантазії хворого очільника кремля знову не мають нічого спільного з реальністю.

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росія не збирається проводити мобілізацію чи оголошувати війну

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, втілювати свої гучні погрози російські окупанти найближчим часом не збираються. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, російський диктатор досі живе у своїх фантазіях і боїться визнавати, що вже почав повномасштабну війну.

путін не визнає, що він не досяг своєї основної мети по окупації в короткі терміни. Він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це дійсно повномасштабна війна проти України та її народу,

– сказав Скібіцький.

Також представник ГУР повідомив, що без оголошення війни ніякої загальної мобілізації окупанти ініціювати не будуть. Як заявляли російські пропагандисти, загальну мобілізацію в росії можуть оголосити 15 липня.

Раніше Скібіцький повідомляв, що білорусь не буде вступати в активні бойові дії проти України, посіпаки росіян намагаються лише завадити ЗСУ відправити більше сил на Схід.

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