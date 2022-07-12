На цьому наголосив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що росії важко усвідомити, що таке демократичні вибори.

Нагадаємо "Спецоперація не проти українців": речник путіна відзначився новими цинічними заявами

У росії режим вбивць та терористів

Михайло Подоляк підкреслив, що сучасна росія є нащадками творців ГУЛАГу та тоталітарної системи управління. Тому їм важко усвідомити, що десь можуть бути демократичні вибори й обрана народом влада.

Безумовно, нащадкам винахідників ГУЛАГу як тоталітарної системи управління злиднями та безправними важко усвідомити, що таке демократичні вибори. "Київський режим" – це конкретний відсоток підтримки на чесних виборах. Російський – режим терористів і воєнних злочинців. Вивчайте базу,

– наголосив Подоляк.

Варто зазначити, що поки в росії кричать про нібито "київський режим", та "незаконну владу", Україна з 2014 року двічі на демократичних виборах обирала президента.

Нові цинічні заяви пєскова

Рупор кремля дмітрій пєсков 12 липня відзначився новими ганебними заявами щодо війни в Україні. Йому вистачило сміливості цинічно збрехати, що їхня так звана "спецоперація" жодним чином не стосується українців, а лише спрямована на боротьбу з "київським режимом", маючи на увазі законно обрану владу на демократичних виборах.

Речник путіна упустив той факт, що російські окупанти вбивають українців та знущаються з наших громадян на тимчасово окупованих територіях.

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