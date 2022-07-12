Як розповідає 24 канал, відразу кількома заявами виділився речник владіміра путіна дмітрій пєсков. Він вирішив пояснити, що ж за "спецоперацію" затіяли росіяни.

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Українці тут ні до чого

Якщо вірити словам пєскова, – а їм ніхто не вірить – "спецоперація" абсолютно не стосується українців. Мовляв, її вирішили розпочати задля того, щоб впоратись з "київським режимом".

Нагадаємо, що законно обрану владу України в росії називають режимом. Ба більше, за 8 років наша держава спромоглась двічі у демократичний спосіб провести вибори президента. Такими здобутками у країні-агресорці, ясна річ, похизуватись не можуть.

Гаразд, якщо винести за дужки владу, то ми вловлюємо чергову брехню з боку кремля. Мовляв, у росії не роблять нічого такого, що могло б нашкодити українцям. Тим часом саме російські військові вбивають наших земляків, ґвалтують та знущаються з жінок і дітей. І все це лише невелика частина тих злочинів, які чинять не лише військові країни-агресорки, а й весь її народ.

Якщо ви забули, то хороших росіян не існує. Усі ці "маленькі люди" роблять все можливе для того, щоб війна продовжувалась. Вони не бунтують проти нападу на Україну. Вони не виходять на мітинги. Ба більше, вони навіть рідних, зниклих під час війни, шукають без особливого поспіху. І тут немає нічого дивного, адже є всі шанси претендувати бодай на якісь жалюгідні криваві рублі від путіна.

Заїкнувся і про переговори

пєсков не був би собою, якби не ляпнув ще щось про переговорний процес. Мовляв, сідати за стіл з Україною ніхто в росії не поспішає. Насправді ж, це наша держава повинна ухвалювати рішення.

І за стіл переговорів представники України таки сядуть. Але це станеться лише після того, як вдасться вибити ворога з територій, які він захопив. Це важлива складова, без якої наша сторона дійсно не готова навіть думати про якісь там перемовини.

А все тому, що ми чудово знаємо, на що здатний ворог. Сьогодні він ставить підпис на договорі про мир, а завтра – випускає по цивільних ракети й інші снаряди. Таким є викривлене розуміння миру у росії.

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