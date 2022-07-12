Как рассказывает 24 канал, сразу несколькими заявлениями выделился спикер Владимира путина дмитрий песков. Он решил объяснить, что же за "спецоперацию" затеяли россияне.

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Украинцы здесь ни при чем

Если верить словам пескова, – а им никто не верит – "спецоперация" абсолютно не касается украинцев. Мол, ее решили начать для того, чтобы справиться с "киевским режимом".

Напомним, что законно избранные власти Украины в россии называют режимом. Более того, за 8 лет наше государство смогло дважды демократическим способом провести выборы президента. Такими достижениями в стране-агрессоре, конечно, похвастаться не могут.

Ладно, если вынести за скобки власть, то мы улавливаем очередную ложь со стороны кремля. Мол, в россии не делают ничего такого, что могло бы навредить украинцам. Тем временем именно российские военные убивают наших земляков, насилуют и издеваются над женщинами и детьми. И все это лишь небольшая часть преступлений, которые совершают не только военные страны-агрессора, но и весь ее народ.

Если вы забыли, то хороших россиян нет. Все эти маленькие люди делают все возможное для того, чтобы война продолжалась. Они не бунтуют против нападения на Украину. Они не выходят на митинги. Более того, они даже родных, пропавших во время войны, ищут без особой спешки. И здесь нет ничего удивительного, ведь есть все шансы претендовать хоть на какие-нибудь жалкие кровавые рубли от путина.

Заикнулся и о переговорах

песков не был бы собой, если бы не хлопнул еще что-нибудь о переговорном процессе. Мол, садиться за стол с Украиной никто в России не торопится. На самом же деле это наше государство должно принимать решение.

И за стол переговоров представители Украины все-таки сядут. Но это произойдет только после того, как удастся выбить врага с захвативших его территорий. Это важная составляющая, без которой наша сторона действительно не готова даже думать о каких-то переговорах.

А все потому, что мы прекрасно знаем, на что способен враг. Сегодня он ставит подпись на договоре о мире, а завтра – выпускает по гражданским ракетам и другие снаряды. Таково искаженное понимание мира в России.

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