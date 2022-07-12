Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что россиянам трудно понять, что такое демократические выборы.

Напомним "Спецоперация не против украинцев": представитель путина отметился новыми циничными заявлениями

В россии режим убийц и террористов

Михаил Подоляк подчеркнул, что современная россия является потомками создателей ГУЛАГа и тоталитарной системы управления. Поэтому им трудно понять, что где-то могут быть демократические выборы и избрана народом власть.

Безусловно, потомкам изобретателей ГУЛАГа как тоталитарной системы управления нищетой и бесправными трудно понять, что такое демократические выборы. "Киевский режим" – это конкретный процент поддержки на честных выборах. российский – режим террористов и военных преступников. Учите базу,

– подчеркнул Подоляк.

Стоит отметить, что пока в россии кричат о якобы "киевском режиме" и "незаконной власти", Украина с 2014 года дважды на демократических выборах выбирала президента.

Новые цинические заявления пескова

Рупор кремля дмитрий песков 12 июля отметился новыми позорными заявлениями о войне в Украине. Ему хватило смелости цинично соврать, что их так называемая "спецоперация" никоим образом не касается украинцев, а только направлена на борьбу с "киевским режимом", имея в виду законно избранную власть на демократических выборах.

Спикер путина упустил тот факт, что российские оккупанты убивают украинцев и издеваются над нашими гражданами на временно оккупированных территориях.

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