Враг нанес 39 авиаударов
В Генштабе ВСУ утром 12 сентября сообщили, что оккупанты дальше сосредотачивают усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области. Также враг пытается удержать ранее захваченные территории и сорвать наступление ВСУ.
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На фоне наступления ВСУ оккупанты обстреливают позиции ВСУ и мирные города. В частности, за прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.
Также в Генштабе напомнили, что россияне совершили очередной террористический акт, нанеся ракетный удар по Харьковской ТЭЦ.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 сентября / Фото Liveuamap
Какая ситуация на направлениях
В Генштабе ВСУ рассказали, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях враг осуществил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
- на Северском направлении – возле Кондратовки Сумской области;
- на Харьковском направлении – населенных пунктов Константиновка, Уды;
- на Славянском направлении противник обстрелов не вел;
- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;
- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;
- на Авдеевском направлении обстрелам подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;
- на Запорожском направлении – возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного.
- На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.
ВСУ отразили атаки врага
В сообщении Генштаба говорится, что Силы обороны отразили атаки противника недалеко от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцево бои продолжаются.
В районах Николаевки Второй и Зайцево бои продолжаются / Фото Liveuamap
ВСУ освобождают Харьковщину и Херсонщину
Генштаб сообщает, что на Херсонском направлении враг понес значительные потери в живой силе. В частности, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава.
Продолжается освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Оккупанты бросают позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или в россию.
ВСУ освободили более 20 населенных пунктов / Фото Liveuamap
За прошедшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем 20 населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия.
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