Так, з 1 січня 2023 року для виходу на пенсію людині будуть потрібні уже 30 років страхового стажу.

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Скільки потрібно років стажу

Щорічне збільшення страхового стажу, який дає право на вихід на пенсію у 60 років, передбачене до 2028 року. Так, згідно з законом:

з 1 січня 2023 року потрібно буде мати не менше 30 років стажу;

з 1 січня 2024 року – не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року – не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року – не менше 34 років;

з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

Зазначимо. Згідно з законом вимоги до стажу зростають з 2018 року.

Якщо ж людина до 60 років не накопичила необхідну кількість стажу для виходу на пенсію, то тоді вона може вийти на пенсію у 63 роки зі стажем:

з 1 січня 2023 року – від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року – від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року – від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року – від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року – від 24 до 34 років;

з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

Законодавством передбачено, що громадяни, які не встигли накопичити стаж до 63 років, вони можуть претендувати на вихід на пенсію у 65 років. Для цього їм потрібно мати трудового стажу від 15 років:

з 1 січня 2023 року – від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 року – від 15 до 21 року;

з 1 січня 2025 року – від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 року – від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 року – від 15 до 24 років;

з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Якщо немає навіть 15 років трудового стажу, українці, які досягли 65 років, замість пенсії зможуть отримувати соціальну допомогу від держави за умови, що після 65 років у пенсіонера дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум.

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Що робити, якщо стажу не хватає

Тож якщо вам не хватає трудового стажу, ви можете:

офіційно працевлаштуватися, щоб накопичити стаж;

добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду;

докупити недостатній стаж за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.

Окрім того, громадяни, які не мали офіційної роботи з 2004 року, а отже не належали до категорії застрахованих осіб, можуть укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такі договори є двох типів:

з щомісячною сплатою єдиного соціального внеску, який укладається не менш як на рік;

одноразова сплата єдиного соціального внеску за минулий період, але не раніше ніж з 1 січня.2004 року.

Розмір єдиного соціального внеску, який сплачується щомісяця, не може бути меншим за мінімальний страховий внесок. Сьогодні це 1430 гривень. При одноразовій сплаті єдиного соціального внеску сума за кожен місяць без стажу вдвічі більша. Сплата ж здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.

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