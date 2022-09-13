Так, с 1 января 2023 года для выхода на пенсию человеку потребуются уже 30 лет страхового стажа.

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Сколько нужно лет стажа

Ежегодное увеличение страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, предусмотрено до 2028 года. Так, согласно закону:

с 1 января 2023 года потребуется не менее 30 лет стажа;

с 1 января 2024 года – не менее 31 года;

с 1 января 2025 года – не менее 32 лет;

с 1 января 2026 года – не менее 33 лет;

с 1 января 2027 года – не менее 34 лет;

с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Отметим. Согласно закону требования к стажу растут с 2018 года.

Если же человек до 60 лет не накопил необходимое количество стажа для выхода на пенсию, то он может выйти на пенсию в 63 года со стажем:

с 1 января 2023 года – от 20 до 30 лет;

с 1 января 2024 года – от 21 до 31 года;

с 1 января 2025 года – от 22 до 32 лет;

с 1 января 2026 года – от 23 до 33 лет;

с 1 января 2027 года – от 24 до 34 лет;

с 1 января 2028 года – от 25 до 35 лет.

Законодательством предусмотрено, что граждане, не успевшие накопить стаж до 63 лет, могут претендовать на выход на пенсию в 65 лет. Для этого им нужно иметь трудовой стаж от 15 лет:

с 1 января 2023 года – от 15 до 20 лет;

с 1 января 2024 года – от 15 до 21 года;

с 1 января 2025 года – от 15 до 22 лет;

с 1 января 2026 года – от 15 до 23 лет;

с 1 января 2027 года – от 15 до 24 лет;

с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Если нет даже 15 лет трудового стажа, украинцы, достигшие 65 лет, вместо пенсии смогут получать социальную помощь от государства при условии, что после 65 лет у пенсионера доход будет меньше прожиточного минимума.

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Что делать, если стажа не хватает

Так что если вам не хватает трудового стажа, вы можете:

официально трудоустроиться, чтобы накопить стаж;

добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд;

докупить недостаточный стаж по цене 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

Кроме того, граждане, не имевшие официальной работы с 2004 года, а следовательно, не относившиеся к категории застрахованных лиц, могут заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования. Такие договоры представляют собой два типа:

с ежемесячной уплатой единого социального взноса, заключаемого не менее чем на год;

единовременная уплата единого социального взноса за истекший период, но не ранее чем с 1 января 2004 года.

Размер единого социального взноса, уплачиваемый ежемесячно, не может быть меньше минимального страхового взноса. Сегодня это 1430 гривен. При единовременной уплате единого социального взноса сумма за каждый месяц без стажа вдвое больше. Уплата же производится одной суммой в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

Из-за полномасштабной войны многие начали получать уменьшенную заработную плату или вообще потеряли работу. В Пенсионном фонде заверили, что этот период не повлияет на расчет размера пенсии в будущем.

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