Такі новації з субсидіями та пільгами необхідна перш за все переселенцям. Як розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович під час телемарафону, на окупованих територіях були знищені реєстри, щоб не наражати на небезпеку пільговиків, серед яких багато ветеранів АТО/ООС.

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Якщо людина перемістилася з Херсону на нове місце і хоче поновити виплату субсидії на новому місці проживання, то це є проблематичним. Тому, що справа її залишилася у Херсоні. І очевидно ця справа вже знищена. Бо з міркувань безпеки ми давали вказівки на окупованих територіях знищувати всі ці дані. Бо якщо дані реєстрів потраплять до рук окупантів, це дані про пільговиків, які дуже часто є учасниками АТО, то сім'ї можуть отримати проблеми,

– каже Оксана Жолнович.

Як працюватиме нова схема призначення

За новим алгоритмом отримання пільг та субсидій, внутрішньо переміщені особи повинні звернутися по субсидію до ЦНАП на новому місці проживання. Після цього, заявка потрапляє у Пенсійний фонд.

За словами міністерки соцполітики, незалежно, де переселенці звертаються, їхня заявка обробляється у Пенсійному фонді. Обробка буде набагато швидшою, адже не потрібно буде піднімати відомості з району в центральний сервісний центр. Відтак, одразу формуватиметься виплатна відомість, і гроші будуть оперативніше надходити на рахунки осіб.

Це буде досить швидко, бо Пенсійний фонд своїм рішенням буде звертатися в банк, а банк одразу розкидатиме ці гроші на рахунки людей,

– додала Жолнович.

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Соцвиплата переселенцям

З 1 вересня внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати виплати від держави та міжнародних організацій. Також найближчим часом в Україні поновляться виплати від Норвезької рада у справах біженців (NRC).

Ті хто залишив своє місце проживання через війну, може розраховувати на допомогу від держави. Мовиться про 2 – 3 тисячі гривень щомісяця. Розмір виплат залежатиме від віку людини.

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