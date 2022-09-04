Умови, за якими це можливо, розповіли у Пенсійному фонді України.

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Кому виплачують пенсії одразу за 6 місяців

У Пенсійному Фонді зауважили, що, відповідно до українського законодавства, пенсія виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа. Українці отримують виплати через відділення "Укрпошти" або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання в межах України.

Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України,

– додали експерти.

Якщо пенсіонер виїжджає за кордон на постійне місце проживання, його пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за 6 місяців наперед перед від'їздом. Для цього потрібно подати відповідну заяву з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

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