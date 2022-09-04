Условия, по которым это возможно, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
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Кому выплачивают пенсии сразу за 6 месяцев
В Пенсионном Фонде отметили, что, согласно украинскому законодательству, пенсия выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа. Украинцы получают выплаты через отделение "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту проживания в пределах Украины.
При пребывании пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины,
– добавили эксперты.
Если пенсионер выезжает за границу на постоянное место жительства, его пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за 6 месяцев вперед перед отъездом. Для этого нужно подать соответствующее заявление со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.