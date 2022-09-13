Соответствующую информацию президент Украины рассказал во время вечернего обращения 13 сентября. Также добавил, что все пенсионеры на освобожденных территориях получат выплаты.
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На деоккупированных землях уже начали выплачивать пенсию
По словам Владимира Зеленского, очень важно, что вместе с нашими войсками и флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь.
Как пример – в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации,
– объяснил Владимир Зеленский.
Президент добавил, что выплаты от государства получат все пенсионеры на деоккупированных землях, потому что Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми.
Коротко об освобожденных украинских землях
- 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклея на Харьковщине. Тогда президент сказал, что флаг Украины в свободном украинском городе под украинским небом.
- 13 сентября Владимир Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего. Президент сказал, что в результате наступления ВСУ деоккупировали более 4 тысяч квадратных километров территории Украины.
- По словам Верховного Главнокомандующего, освободили более 300 населенных пунктов, в которых уже провели стабилизационные мероприятия. Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать населенные пункты от российских захватчиков.
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