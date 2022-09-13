Під час контрнаступальної операції військові взяли в полон тисячі російських солдатів на Харківському напрямку. Серед них є офіцери.

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На додачу окупанти залишили багато техніки та боєприпасів

Втікаючи від ЗСУ, росіяни залишили напризволяще багато техніки та боєприпасів. Видання вчергове зауважило, що заяви міноборони росії про "тактичний відступ" у Харківській області – брехня. Річ у тім, що російська лінія оборони просто обвалилася, а окупаційні сили – порозбігалися.

Журналісти зауважили, що російську армію на Харківщині допомогло розбити й те, що москва готувалася до наступу ЗСУ на Півдні, а саме на Херсонщині.

Успіх раптового нападу української армії ґрунтується не лише на мужності. Але на всебічній освіті, відмінному плануванні та реалізації,

– зауважили у виданні.

Військовий експерт Павло Нарожний сказав, що "обмінний фонд" стрімко поповнюється не лише на Харківському напрямку, але й на Херсонському напрямку.

Зараз немає інформації про те, скільки ЗСУ взяли окупантів у полон під час наступу. Павло Нарожний розповів, що зараз нібито звільняють СІЗО та трудові колонії на Заході України, щоб там розмістити полонених. Але це неперевірена інформація.

На його думку, зараз у полоні приблизно 5 – 10 тисяч російських окупантів. Раніше у розвідці розповіли, що завдяки контрнаступу ЗСУ обмінний фонд лише поповнюється.

На Сумщині росіяни полонили військових ЗСУ, а потім здалися їм же

Журналістка 24 каналу Євгенія Мазур розповіла, що у лютому на території Кролевеччини 8 росіян взяли в полон двох місцевих воїнів ЗСУ й сказали відвести їх до кордону. Наші хлопці сказали окупантам, що поведуть "короткою дорогою" – лісами. Росіян так тиждень водили колами, поки ті не вимоталися та самі не здалися у полон.

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