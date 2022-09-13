Во время контрнаступательной операции военные взяли в плен тысячи российских солдат на Харьковском направлении. Среди них есть офицеры.

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Вдобавок оккупанты оставили много техники и боеприпасов

Убегая от ВСУ, россияне бросили много техники и боеприпасов. Издание в очередной раз отметило, что заявления минобороны россии о "тактическом отступлении" в Харьковской области – ложь. Дело в том, что российская линия обороны просто рухнула, а оккупационные силы – разбежались.

Журналисты отметили, что российскую армию в Харьковской области помогло разбить и то, что москва готовилась к наступлению ВСУ на Юге, а именно в Херсонской области.

Успех внезапного нападения украинской армии основывается не только на мужестве. Но и на всестороннем образовании, отличном планировании и реализации,

– отметили в издании.

На Сумщине россияне взяли в плен военных ВСУ, а затем сдались им же

Журналистка 24 канала Евгения Мазур рассказала, что в феврале на территории Кролевечины 8 россиян взяли в плен двух местных воинов ВСУ и приказали отвести их к границе. Наши ребята сказали оккупантам, что поведут "короткой дорогой" – лесами. Россиян так неделю водили кругами, пока те не вымотались и сами не сдались в плен.

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