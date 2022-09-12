Эту историю рассказала журналистка 24 канала Евгения Мазур. По ее словам, она произошла в феврале на территории Кролевеччины Сумской области.

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Оккупанты сдались в плен ВСУ после "прогулки" по лесам

Евгения Мазур рассказала, что восемь россиян пленили двух местных воинов ВСУ. После этого:

оккупанты сказали вести их к границе;

наши ребята ответили, что по лесам там близко;

и увели. Кругами водили неделю.

А оно, знаете, в февральских лесах Сумщины капец, как некомфортно гулять. Короче, загуляли россиян до того, что те "замахались" и сами сдались нашим в плен,

– объяснила журналистка.

Сыронизировала, мол, сомневайся потом, что от тех активных прогулок на свежем воздухе толку нет.

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Служба безопасности Украины рассказала, что 20-летний гранатометчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе, сдался в плен, чтобы выжить.

Он пояснил, что наступление ВСУ деморализовало российских захватчиков и они перестали верить в свою победу.

За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя,

– сказал пленник.

Он добавил, что 7 сентября, когда началось наступление ВСУ, командиры оккупантов начали бежать. Бежать хотел также командир дивизии полковник скворцов. Но россиянин уточнил:

оставшиеся русские военные не растерялись, собрали колонну и выдвинулись в направлении населенного пункта Шевченково;

но их перехватили и колонну сожгли.

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