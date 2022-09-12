Эту историю рассказала журналистка 24 канала Евгения Мазур. По ее словам, она произошла в феврале на территории Кролевеччины Сумской области.
Читайте также Как оккупантам сдаться в плен ВСУ: подробная инструкция
Оккупанты сдались в плен ВСУ после "прогулки" по лесам
Евгения Мазур рассказала, что восемь россиян пленили двух местных воинов ВСУ. После этого:
- оккупанты сказали вести их к границе;
- наши ребята ответили, что по лесам там близко;
- и увели. Кругами водили неделю.
А оно, знаете, в февральских лесах Сумщины капец, как некомфортно гулять. Короче, загуляли россиян до того, что те "замахались" и сами сдались нашим в плен,
– объяснила журналистка.
Сыронизировала, мол, сомневайся потом, что от тех активных прогулок на свежем воздухе толку нет.
Оккупант рассказал, как его командование убегало на Харьковщине
Служба безопасности Украины рассказала, что 20-летний гранатометчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе, сдался в плен, чтобы выжить.
Он пояснил, что наступление ВСУ деморализовало российских захватчиков и они перестали верить в свою победу.
За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя,
– сказал пленник.
Он добавил, что 7 сентября, когда началось наступление ВСУ, командиры оккупантов начали бежать. Бежать хотел также командир дивизии полковник скворцов. Но россиянин уточнил:
- оставшиеся русские военные не растерялись, собрали колонну и выдвинулись в направлении населенного пункта Шевченково;
- но их перехватили и колонну сожгли.
Смотрите также – оккупант рассказал, как его командование убегало от контрнаступления ВСУ на Харьковщине: видео