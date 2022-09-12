Цю історію розповіла журналістка 24 каналу Євгенія Мазур. За її словами, вона трапилась у лютому на території Кролевеччини, що на Сумщині.

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Окупанти здались в полон ЗСУ після "прогулянки" лісами

Євгенія Мазур розповіла, що вісім росіян взяли в полон двох місцевих воїнів ЗСУ. Після цього:

окупанти сказали вести їх до кордону;

наші хлопці відповіли, що лісами там близенько;

і повели. Колами водили тиждень.

А воно, знаєте, у лютневих лісах Сумщини капець, як некомфортно гулять. Коротше, загуляли росіян до того, що ті "замахались" і самі здались нашим в полон,

– пояснила журналістка.

Зіронізувала, мовляв, сумнівайся потім, що від тих активних прогулянок на свіжому повітрі користі нема.

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Служба безпеки України розповіла, що 20-річний гранатометник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі, здався у полон, щоб вижити.

Він пояснив, що наступ ЗСУ деморалізував російських загарбників і вони перестали вірити у свою перемогу.

За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається боягузливо втекти з поля бою,

– сказав полонений окупант.

Він додав, що 7 вересня, коли розпочався наступ ЗСУ, командири окупантів почали тікати. Втекти хотів також командир дивізії полковник скворцов. Та росіянин уточнив:

російські військові, які залишилися, буцімто, не розгубилися, зібрали колону та висунулися у напрямку населеного пункту Шевченкове;

але їх перехопили й колону спалили.

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