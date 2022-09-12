ЗСУ перехопили та спалили колону росіян

20-річний гранатометник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі, здався у полон, щоб вижити. За його словами, наступ ЗСУ деморалізував російські війська, після чого загарбники зневірилися у перемозі.

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"За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається боягузливо втекти з поля бою", – сказав полонений окупант.

Він додав, що втекти хотів і командир дивізії полковник Скворцов. Уже 7 вересня, коли розпочався наступ ЗСУ, командири окупантів почали тікати.

За словами окупанта, російські військові, які залишилися, буцімто не розгубилися, зібрали колону та висунулися у напрямку населеного пункту Шевченкове.

Але нас перехопили й колону спалили,

– сказав російський військовий.

Він підкреслив, що ті, хто не здався у полон, загинули. Тому окупант закликав товаришів здаватися у полон.

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Наступ ЗСУ на Харківщині: основне

Українські військові стрімко звільняють території Харківської області з-під окупації росіян. У понеділок, 12 вересня, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту ЗСУ вийшли до державного кордону з росією.

Станом на 11 вересня повідомлялося, що ЗСУ звільнили понад 40 населених пунктів у Харківській області. Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний інформував, що до виходу на державний кордон залишилося 50 кілометрів.

ЗСУ звільнили чимало важливих міст. Зокрема, 10 вересня з'явилася інформація, що вдалося деокупувати Ізюм. Також Український прапор замайорів у Вовчанську та Козачій Лопані, що майже на кордоні з росією.

Важливо зазначити, що прапор України знову замайорів у Куп'янську, який окупанти називали центром окупованої Харківщини. ЗСУ підійняли синьо-жовтий у звільненій Балаклії.

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