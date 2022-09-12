Над кожним визволеним населеним пунктом українські захисники підіймають державний прапор та впевнено просуваються вперед, наближаючи нашу спільну перемогу. Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Як захисники підіймають українські прапори

Воїни-десантники показали, як підняли українські прапори в населених пунктах Кам’янка, Богородичне, Ізюм, Оскол та інших.

На цьому ми не зупиняємося, поки над кожним тимчасово зайнятим окупантами українським містом чи селом не замайорить наш стяг. Ми щиро вдячні за підтримку місцевому населенню, яке впродовж тривалого часу знаходилося під окупацією, та попри все допомагало нашому війську та наближало перемогу!

– наголосили наші захисники.

Воїни-десантники підіймають державні прапори: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

У мережі з'явилося фото, на якому можна побачити, як український прапор майорить у прикордонному Вовчанську. У центрі міста, ясна річ, уже перебувають українські військові.

Наголосимо, що деокупація Вовчанська була надзвичайно важливою для України. Слід розуміти, що завдяки цьому місту ворог мав можливість контролювати у регіоні залізницю, а також автомобільні шляхи.

Офіційно про звільнення міста з-під окупації ще не повідомляли. Втім, пасхалку опублікував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. У своєму твіттері він запостив емодзі, на якому впізнається вовк. Цілком імовірно, що таким чином він натякнув саме на Вовчанськ.

До речі, в Інституті вивчення війни заявили, що українські війська завдали великої оперативної поразки росії, відвоювавши майже всю Харківську область у швидкому контрнаступі.

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