Російські загарбники приголомшені блискавичним контрнаступом ЗСУ. Тож вони не очікують на момент, коли поповнять статистику втрат ворога. Окупанти втікають ще до того, як наші військові зайдуть у населений пункт. Тож їх вдається звільняти все більше.

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Ще понад 20 населених пунктів звільнили

Як зазначають у Генштабі, упродовж минулої доби ворога вдалося вибити з ще понад 20 населених пунктів. Наразі їх беруть під повний контроль. Крім того, на звільнених територіях проводять стабілізаційні заходи.

Зауважимо, що звільнення продовжується у Харківській і Донецькій областях. У відомстві зауважують, що російські загарбники покидають свої позиції. Ба більше, вони втікають вглиб тимчасово зайнятих територій або ж узагалі до росії. І ця тенденція зберігається уже кілька днів.

Додамо, що окупанти не лише втікають, а й вивозять з собою награбоване. Теж звична тактика для ворога. Вони "врятували" майно та транспортні засоби українців з Великого Бурлука та Дворічної, що на Харківщині.

Цікаво, що на Луганщині також неспокійно. Упродовж минулої доби окупанти разом зі своїми сім'ями покинули Сватове. Там залишилися лише військовослужбовці, які входять до так званої "народної міліції".

ЗСУ вже у Вовчанську

Зауважимо, що напередодні у мережі з'явилося фото. На ньому можна побачити, як український прапор майорить у прикордонному Вовчанську. У центрі міста, ясна річ, уже перебувають українські військові.

Наголосимо, що деокупація Вовчанська була надзвичайно важливою для України. Слід розуміти, що завдяки цьому місту ворог мав можливість контролювати у регіоні залізницю, а також автомобільні шляхи.

Задля справедливості додамо, що офіційно про звільнення міста з-під окупації ще не повідомляли. Втім, пасхалку опублікував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. У своєму твітері він запостив емодзі, на якому впізнається вовк. Цілком імовірно, що таким чином він натякнув саме на Вовчанськ.

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