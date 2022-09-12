У мережі оприлюднили фото, як український прапор вже майорить у Вовчанську. У центрі міста – наші військові. Натомість російський стяг – на землі й у смітнику.

До теми У Вовчанську та Козачій Лопані вже майорить український прапор – російський у смітнику

Так, зазначили, що підрозділи ССО встановили український державний прапор у Вовчанську. Показали фото захисників.



ЗСУ у Вовчанську / Фото з твітера Іллі Айзина

Що означає звільнення Вовчанська

Деокупація Вовчанська – вкрай важлива для України. Місто дозволяло росії тримати контроль над залізницею та автомобільними шляхами в регіоні.

Де розташований Вовчанськ: карта

Офіційно про звільнення Вовчанська ще не говорили. Однак глава ОП Андрій Єрмак оприлюднив емодзі вовка у твітері. Цілком імовірно, він натякає саме на Вовчанськ.

До речі, лиш нещодавно росіяни тікали з Куп'янська до Вовчанська. Загарбники оголосили це місто центром окупованої Харківщини.

Тепер російські пропагандисти розганяють байки, мовляв, "Вовчанськ зайняли війська НАТО". У своїх телеграм-каналах окупанти цілком серйозно заявляють, нібито місто заполонили "темношкірі та англомовні військові". Розказують, що така ж ситуація і в селі Козача Лопань.

Важливо – ЗСУ вийшли до кордону на півночі Харківщини: відео