Обменный фонд стремительно пополняется не только на Харьковском направлении, но и на Херсонском. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Для пленных освобождают СИЗО
Эксперт отметил, что на сегодняшний день трудно сказать о потерях и пленных с российской стороны – из-за нехватки информации.
Если говорить о пленении, то у меня есть неподтвержденная информация, что сейчас освобождаются все СИЗО и трудовые колонии на Западной Украине, чтобы там размещать пленных. О каком количестве идет речь? Это примерно уже 5 – 10 тысяч человек в плену. Все это делается, чтобы их где-то разместить и содержать в безопасных местах,
– объяснил специалист.
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По его словам, количество пленников может увеличиться после разгрома российских войск под Изюмом.
"Мы говорим также о тех группировках, которые на Херсонщине и Харьковском направлении. Убитыми там будет где-то 30 процентов – это однозначно. Потому что такой плотности артиллерийский огонь, который ВСУ вели во время наступления – он выжигал все, что только можно", – добавил Нарожный.
По его мнению, сегодня ВСУ будут "набирать максимум пленных для обменного фонда", чтобы "обменивать на наших людей".
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Статистика раненых
В то же время он отметил, что аналогично неизвестно, сколько раненых среди российских солдат на Харьковщине.
"Сколько раненых – где-то до половины группировки оккупантов, если они будут сопротивляться и если не будут сдаваться в плен. Тем более, что их эвакуация возможна только по договоренности с российской стороной. Я не думаю, что наше высшее военное командование пойдет на переговоры после истории с "Азовсталью" и расстрелом пленных", – подчеркнул специалист.
Последние новости об обмене пленными
- Недавно Украина вновь вернула своих героев домой – 14 украинских защитников удалось освободить из российского плена. Наша разведка показала, как именно выглядел обмен. Также удалось вернуть тела еще 25 Героев, отдавших свою жизнь за Родину.
- 5 сентября сообщили, что Украина вернула из российского плена почти 600 человек, среди которых 53 ребенка. Львиная доля – украинские защитники.
- В июне во время масштабного обмена из плена освободили 144 защитника Украины. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка защитников Мариуполя.
- Впрочем, после столь масштабного обмена россияне устроили теракт в Еленовке. Родственники украинских военнопленных за 40 дней до сих пор не получили никакой информации о судьбе защитников.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина добивается освобождения пленных. Этот процесс не прекращался никогда. Работа идет на уровне украинской разведки и других вовлеченных структур.
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