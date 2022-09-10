Обменный фонд стремительно пополняется не только на Харьковском направлении, но и на Херсонском. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Для пленных освобождают СИЗО

Эксперт отметил, что на сегодняшний день трудно сказать о потерях и пленных с российской стороны – из-за нехватки информации.

Если говорить о пленении, то у меня есть неподтвержденная информация, что сейчас освобождаются все СИЗО и трудовые колонии на Западной Украине, чтобы там размещать пленных. О каком количестве идет речь? Это примерно уже 5 – 10 тысяч человек в плену. Все это делается, чтобы их где-то разместить и содержать в безопасных местах,

– объяснил специалист.

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По его словам, количество пленников может увеличиться после разгрома российских войск под Изюмом.

"Мы говорим также о тех группировках, которые на Херсонщине и Харьковском направлении. Убитыми там будет где-то 30 процентов – это однозначно. Потому что такой плотности артиллерийский огонь, который ВСУ вели во время наступления – он выжигал все, что только можно", – добавил Нарожный.

По его мнению, сегодня ВСУ будут "набирать максимум пленных для обменного фонда", чтобы "обменивать на наших людей".

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Статистика раненых

В то же время он отметил, что аналогично неизвестно, сколько раненых среди российских солдат на Харьковщине.

"Сколько раненых – где-то до половины группировки оккупантов, если они будут сопротивляться и если не будут сдаваться в плен. Тем более, что их эвакуация возможна только по договоренности с российской стороной. Я не думаю, что наше высшее военное командование пойдет на переговоры после истории с "Азовсталью" и расстрелом пленных", – подчеркнул специалист.

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