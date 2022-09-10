"Обмінний фонд" стрімко поповнюється не лише на Харківському напрямку, але й на Херсонському. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Для полонених звільняють СІЗО

Експерт зазначив, що на сьогодні важко сказати про втрати й полонених з російського боку – через брак інформації.

Якщо казати про полон, то у мене є непідтверджена інформація, що зараз звільняються всі СІЗО та трудові колонії на Західній Україні, щоб там розташовувати полонених. Про яку кількість йде мова? Це приблизно вже 5 – 10 тисяч людей у полоні. Все це робиться, щоб їх десь розташувати й утримувати у безпечних місцях,

– пояснив фахівець.

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За його словами, кількість полонених може збільшитися після розгрому російських військ під Ізюмом.

"Ми говоримо також про ті угруповання, які на Херсонщині та на Харківському напрямку. Вбитими там буде десь 30 відсотків – це однозначно. Тому що такої щільності артилерійський вогонь, який ЗСУ вели під час наступу – він випалював все, що тільки можна", – додав Нарожний.

На його думку, сьогодні ЗСУ "набиратимуть максимум полонених для обмінного фонду", щоб "обмінювати на наших людей".

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Статистика поранених

Водночас він зауважив, що аналогічно невідомо, скільки поранених серед російських солдатів на Харківщині.

"Скільки поранених – десь до половини угруповання окупантів, якщо вони чинитимуть спротив та якщо не будуть здаватися в полон. Тим паче, що їхня евакуація можлива лише по домовленості з російською стороною. Я не думаю, що наше вище військове командування піде на перемовини після історії з "Азовсталлю" та розстрілом полонених", – підкреслив фахівець.

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