53 сім'ї політв'язнів та 34 колишніх полонених отримали допомогу

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій перерахувало 5,3 мільйона гривень родинам незаконно ув'язнених росією українських громадян. Ще 3,4 мільйона гривень переказали українцям, які вже звільнені з російського полону.

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53 сім'ї політв'язнів російської федерації отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Таку ж одноразову грошову допомогу отримали 34 колишніх полонених,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії росії.

Таку ж допомогу надаватимуть й іншим українцям, яких звільнили з полону, та родичам тих, хто незаконно утримується росією.

Нещодавно Україна вкотре повернула своїх героїв додому – 14 українських захисників вдалось визволити російського полону. Наша розвідка показала, як саме виглядав обмін.

Також вдалось повернути тіла ще 25 Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину.

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