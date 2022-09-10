53 семьи политзаключенных и 34 бывших пленных получили помощь

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий перечислило 5,3 миллиона гривен семьям незаконно заключенных россией украинских граждан. Еще 3,4 миллиона гривен перевели украинцам, которые уже освобождены из российского плена.

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53 семьи политзаключенных российской федерации получили выплаты на правовую помощь в размере 100 тысяч гривен. Такую же единовременную денежную помощь получили 34 бывших пленных,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что межведомственная комиссия признала их лишенными свободы в результате вооруженной агрессии россии.

Такую же помощь будут оказывать и другим украинцам, освободившимся из плена, и родственникам тех, кто незаконно удерживается россией.

Недавно Украина вновь вернула своих героев домой – 14 украинских защитников удалось освободить российского плена. Наша разведка показала, как именно выглядел обмен.

Также удалось вернуть тела еще 25 Героев, отдавших свою жизнь за Родину.

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