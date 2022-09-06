Украинские пленные в смертельной опасности, – жена бойца с "Азовстали"

Об этом рассказала Наталья Зарицкая, жена военнопленного, который прошел "Азовсталь" и был захвачен в плен. Она рассказала, что ее муж был в лагере содержания украинских военнопленных в Еленовке, где 29 июля россия совершила теракт.

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Наталья Зарицкая заявила, что ей до сих пор неизвестно, жив ли ее муж.

40 дней – за это время мы не получили ответа ни на один вопрос. Кто погиб, кто ранен. Каково точное количество жертв и пострадавших. Вопреки нормам международного гуманитарного права к украинским пленным не были допущены представители Красного Креста,

– сказала жена украинского пленника.

Наталья Зарицкая подчеркнула, что у родных больше нет сил слышать, что россия блокирует доступ к украинским пленным.

"Тот факт, что МККК делает заявление, что не может добраться до лагеря в Еленовке – нас просто убивает", – добавила она.

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Также, по словам жены украинского пленника, трагедия в Еленовке пролила свет на катастрофическую ситуацию с пленными. Она подчеркнула, что россия устраивает варварские зрелища, "демонстрируя свою безнаказанность и призыв к общепринятым правилам сосуществования".

Наталья Зарицкая напомнила, что только через 25 дней после трагедии в Еленовке ООН создала группу по расследованию теракта. Однако представители ООН до сих пор не получили доступа к месту трагедии в Еленовке.

В частности, Зарицкая рассказала, что представитель генсека ООН заявил, что комиссия не может приступить к расследованию, поскольку ситуация на месте происшествия остается опасной для представителей ООН.

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Она подчеркнула, что создание комиссии без расследования не поможет добиться справедливости для защитников. Также Зарицкая констатировала, что украинские пленники находятся в смертельной опасности, поскольку ООН и Красный Крест не могут получить доступ к ним.

Россия убила украинских военнопленных

Российские военные 29 июля совершили теракт в колонии в Еленовке, где содержали украинских военнопленных с "Азовстали". Офис генпрокурора сообщал, что погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.

Вероятно, во время теракта в Еленовке россияне применили термобарическое оружие. Для убийства оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПВ-А "Шмель".

По данным ГУР МО, за теракт ответственны наемники из ЧВК "Вагнера".

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