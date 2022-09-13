Про 46 днів у в'язниці та нескінченні тортури розповів мешканець Балаклії Артем у коментарі журналістці 24 каналу Ані Черненко.

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Як та за що окупанти схопили Артема

Чоловік розповів, що одного дня до нього додому з обшуками прийшли окупанти.

Заїхав БТР та КамАЗ, їх багато було. Вони зайшли в будинок, почали лазити по шафах. Знайшли фотографію, де мій брат у формі. Вони запитали, хто це, а я відповів: брат. Він служить. Ну, кажуть, поїхали. Очі зав'язали, спочатку містом катали, а потім привезли до в'язниці,

– пригадав Артем.

Він був у камері ще з п'ятьма людьми. Жодних зручностей немає. До туалету водили о 6:00 та о 18:00. Якщо "по-маленькому", то брали 5-літрову пляшку.

"Годували двічі на день. Каша без солі, без нічого. Ну, іноді в обід траплявся суп, це якщо солдати не доїли. Це таке свято було. І то бувало, що на камеру закинуть решту супу: тарілку чи дві. По 3 ложки по колу пустили на всіх, ну і все", – сказав чоловік.

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За його словами, найважче йому було у перший день, бо незрозуміло, куди тебе везуть та навіщо. І останній день, коли був допит.

Ти начебто й хочеш на допит, і страшно, бо після допитів випускають, але ти розумієш, що тебе там все одно битимуть. На щастя, мене не били. А тих, кого били, били по руках та ногах. І бувало таке, коли сильно б'ють людину, вони її тримають, доки синці не зійдуть. Потім лише відпускають. Щоб люди у місті не бачили, що тут роблять, що тут відбувається,

– заявив Артем.

Говорячи про звільнення Балаклії, він ледь стримує емоції. Він сказав, що коли ЗСУ зайшли в місто, він відчув свободу. Тепер можна вільно ходити вулицями, говорити телефоном, не боячись, що тебе затримають.

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Ще на початку березня Балаклія на Харківщині опинилася під окупацією – мер міста Іван Столбовий зрадив Україну, перейшов на бік окупантів та разом з родиною виїхав до росії.

Наразі в росії активно обговорюють втрату Балаклії, адже наш стяг уже майорить там, але міноборони та державні ЗМІ продовжують запевняти, що Балаклія нібито досі під контролем росіян. За оцінками аналітиків ISW, це значно підірвало довіру росіян до військового командування.

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