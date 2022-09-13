О 46 днях в тюрьме и бесконечной пытке рассказал житель Балаклеи Артем в комментарии журналистке 24 канала Ане Черненко.

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Как и за что оккупанты схватили Артема

Мужчина рассказал, что однажды к нему домой с обысками пришли оккупанты.

Заехал БТР и КамАЗ, их было много. Они вошли в дом, начали лазить по шкафам. Нашли фотографию, где мой брат в форме. Они спросили кто это, а я ответил: брат. Он служит. Ну, говорят, поехали. Глаза завязали, сначала по городу катали, а потом привезли в тюрьму,

– вспомнил Артем.

Он был еще в камере с пятью людьми. Никаких удобств нет. В туалет водили в 6:00 и в 18:00. Если "по-маленькому", то брали 5-литровую бутылку.

"Кормили дважды в день. Каша без соли, без ничего. Ну, иногда в обед попадался суп, это если солдаты не доели. Это такой праздник был. И то бывало, что на камеру забросят оставшийся суп: тарелку или две. По 3 ложки по кругу пустили на всех, ну и все", – сказал мужчина.

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О постоянных пытках со стороны оккупантов

По его словам, тяжелее всего ему было в первый день, потому что непонятно, куда тебя везут и зачем. И последний день, когда был допрос.

Ты вроде и хочешь на допрос, и страшно, потому что после допросов выпускают, но ты понимаешь, что тебя там все равно будут бить. К счастью, меня не избивали. А тех, кого избивали, били по рукам и ногам. И бывало такое, когда сильно избивают человека, они его держат, пока синяки не сойдут. Потом только отпускают. Чтобы люди в городе не видели, что здесь делают, что здесь происходит,

– заявил Артем.

Говоря об освобождении Балаклеи, он едва сдерживает эмоции. Он сказал, что когда ВСУ вошли в город, он почувствовал свободу. Теперь можно свободно ходить по улицам, говорить по телефону, не боясь, что тебя задержат.

ВСУ взяли под контроль Балаклею: главное

Еще в начале марта Балаклея на Харьковщине оказалась под оккупацией – мэр города Иван Столбовой предал Украину, перешел на сторону оккупантов и вместе с семьей выехал в россию.

Сейчас в россии активно обсуждают потерю Балаклеи, ведь наше знамя уже развевается там, но минобороны и государственные СМИ продолжают уверять, что Балаклея якобы до сих пор под контролем россиян. По оценкам аналитиков ISW это значительно подорвало доверие россиян к военному командованию.

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