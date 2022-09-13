Місцеві ідентифікували ЗСУ завдяки українській мові

Мешканець деокупованої Вербівки Володимир розповів, як у селі зустрічали українських військових, пише 24 канал. За його словами, місцеві не сподівалися, що окупантів вдасться прогнати так швидко, оскільки точилися розмови щодо наступу на Херсон.

До речі На Харківщині ЗСУ взяли в полон російського підполковника

Та зранку дружина Володимира прокинулася та почула перестрілку. "Чуємо гомін якийсь, машини якісь їдуть здорові", – сказав мешканець Вербівки.

Дружина Володимира почула, як військовий сказав, "де моя сумка зелена з компасом". Після цього жінка підкреслила, що військовий говорить українською. "Це каже – наші!", – згадує чоловік.

Кажу йому (військовому – 24 канал) скажи, паляниця. Він: паляниця. Слава Україні! Повернись, покажи мені шеврон. Він показує, ну, тоді обніматися почали,

– розповів Володимир.

Наступ ЗСУ: що відомо на цей момент

ЗСУ у вересні розпочали наступ відразу на декількох напрямках, серед яких і Харківський. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 12 вересня інформувала, що з 29 серпня вдалося звільнити від окупантів майже 5 тисяч квадратних кілометрів.

На Харківщині Збройні Сили України звільнили від російських військ вже 3 800 квадратних кілометрів. Кількість деокупованих міст і сіл сягнула 300. Разом з тим, бої все ще тривають.

Заступниця міністра оборони також підкреслила, що реальна кількість звільнених населених пунктів удвічі більше. ЗСУ зачистили та звільнили весь північний схід Харківщини.

Під час контрнаступу у Харківській області українські військові взяли в полон тисячі російських солдатів.

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