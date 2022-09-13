Местные идентифицировали ВСУ благодаря украинскому языку

Житель деоккупированной Вербовки Владимир рассказал, как в селе встречали украинских военных, пишет 24 канал. По его словам, местные не надеялись, что оккупантов удастся прогнать так быстро, поскольку шли разговоры о наступлении на Херсон.

Кстати В Харьковской области ВСУ взяли в плен российского подполковника

Но с утра жена Владимира проснулась и услышала перестрелку. "Слышим шум какой-то, машины какие-то едут здоровые", – сказал житель Вербовки.

Жена Владимира услышала, как военный сказал, "где моя сумка зеленая с компасом". После этого женщина подчеркнула, что военный говорит по-украински. "Это говорит – наши!", – вспоминает мужчина.

Говорю ему (военному – 24 канал) скажи, паляниця. Он: паляниця. Слава Украине! Повернись, покажи мне шеврон. Он показывает, ну тогда обниматься начали,

– рассказал Владимир.

Наступление ВСУ: что известно на данный момент

ВСУ в сентябре начали наступление сразу по нескольким направлениям, среди которых и Харьковское. Замминистра обороны Анна Маляр 12 сентября информировала, что с 29 августа удалось освободить от оккупантов почти 5 тысяч квадратных километров.

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3 800 квадратных километров. Число деоккупированных городов и сел достигло 300. Вместе с тем бои все еще продолжаются.

Замминистра обороны также подчеркнула, что реальное количество освобожденных населенных пунктов вдвое больше. ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковщины.

Во время контрнаступления в Харьковской области украинские военные взяли в плен тысячи российских солдат.

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