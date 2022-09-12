Соответствующую информацию сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 12 сентября. Еще буквально накануне в американском Институте изучения войны говорили о 3 тысячах освобожденных квадратных километров.

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ВСУ деоккупировали несколько тысяч квадратных километров

Почти 6 тысяч квадратных километров,

– лаконично написала Маляр.

Стоит отметить, что украинцы сразу начали радоваться комментариям по успехам Вооруженных Сил Украины. Они написали:

своей, родной, милой;

молодцы! Слава ВСУ! Смерть врагам!";

Ваши подобные сообщения не могут не радовать! Слава ВСУ, с Божьей помощью!".

Зеленский 10 сентября сообщил о 2 тысячах уволенных километров

Владимир Зеленский 10 сентября рассказал, что наши защитники и защитницы ценой невероятных усилий только за первую декаду сентября наши освободили 2 тысячи километров украинской земли.

Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них – бежать,

– подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский обратился и к оккупантам и сказал, что те, кто боятся возвращаться в россию могут сдаться в плен. Ведь Украина гарантирует им соблюдение прав в соответствии с Женевской конвенцией.

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Россия приостановила отправку подразделений в Украину

Военное командование россии приостанавливает отправку новых, уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Также там отметили, что на 12 сентября текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставило большое количество добровольцев отказаться от перспективы идти на войну.

Более того, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины пояснил, что: