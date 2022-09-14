Людей били током
Сергей Болвинов, начальник Следственного управления полиции Харьковщины, рассказал, что оккупанты организовали свой штаб в отделе полиции в Балаклее. По его словам, в подвальных помещениях отдела и в здании напротив – БалДруку оккупанты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей.
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Сообщается, что во время оккупации Балаклеи россияне всегда держали в плену не менее 40 человек. Оккупанты кормили людей только кашами.
Как и на других оккупированных территориях, россияне с помощью коллаборантов искали тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также оккупанты искали людей, которые помогали украинской армии.
В случае, когда они освобождали много людей, а новых не было – хватали людей на улице возле отдела полиции. Один мужчина просидел в "тюрьме" 46 дней,
– сообщил Сергей Болвинов.
Он отметил, что оккупанты нашли у мужчины фото его брата в украинской военной форме.
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Россияне в последний день оккупации расстреляли людей
Свидетели рассказали правоохранителям, что людей пытали по-разному. По словам Болвинова, людей били током.
"Также у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосту русские в последний день оккупации", – отметил Болвинов.
Сообщается, что все детали происшествия выясняются.
Отметим, что 10 сентября в Балаклее официально подняли украинский флаг.
Как продолжается наступление ВСУ в Харьковской области
- В сентябре появилась информация, что ВСУ начали наступление в Харьковской области. По сообщению Министерства обороны Украины, нашим военным уже удалось освободить почти 5 тысяч квадратных километров. В Харьковской области ВСУ деоккупировали 3 800 квадратных километров.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 13 сентября заявляла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов вдвое больше. Известно, что ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковщины.
- Президент Владимир Зеленский 13 сентября сообщил , что на освобожденных территориях уже началась выдача пенсий. Также там идет зачистка от оккупантов.
- Во время контрнаступления в Харьковской области украинские военные взяли в плен тысячи русских солдат. Также наши военные завоевали немало трофейной техники , которую покинули россияне.
- Российские силы скорее всего не могут укрепить новую линию фронта после завоевания Украиной восточной части Харьковской области.
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