Аналітики CIT стверджують, що під час наступу ЗСУ у Харківській області росія вже втратила загально 125 танків, БМП та БТР. У повідомленні йдеться, що окупанти також втрати два літаки класу Су-32 та Су-25.

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Найбільше ворог втратив БМП – відразу 50. Всього на десяток менше окупанти залишили трофейних танків – 40 одиниць.

Скільки техніки росія вже втратила у Харківській області

40 танків;

35 БТР;

11 машин зв’язку;

4 інженерні машини;

9 машин комплексів ППО;

50 БМП;

5 "Тигрів" / MRAP;

47 вантажівок та іншого транспорту;

Су-34 та Су-25.

Разом з тим, аналітики зазначають, що наразі не враховані втрати росіян в Ізюмі, який звільнили недавно. Зазначається, що там окупанти втратили:

Мста-С, Мста-СМ2;

САУ Акація;

танки Т-80У та Т-80БВ;

БТР-82;

машина для розмінування УР-77, яка іноді використовується для наступу.

Росіяни покидають власну техніку

Днями українські військові поширили відео з Ізюма, де росіяни на вулицях залишили свою техніку. Українські захисники знайшли чимало російських танків, які ззовні виглядають неушкодженими. На звільнених територіях техніку окупантів вже навіть відтягують трактори.

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Хоча росія має чимало техніки, проте вже починає відчувати наслідки втрат. Очікується, що до кінця 2022 року в росії буде гострий дефіцит снарядів, артилерії та бронетехніки.

У розвідці Міноборони Великої Британії прогнозують, що росія може не виконати деякі експортні замовлення на бронетехніку.

При цьому слід сказати, що втрати росії тільки збільшуються. У Генштабі ЗСУ зранку 12 вересня оприлюднили оновлені орієнтовні втрати ворога. Відповідно до них, росія втратила 2168 танків.

Щодо наступу ЗСУ на Харківщині, то українські військові на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з росією. В американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ завдали великої оперативної поразки росії.

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