Українські військові знайшли чимало танків

Журналіст Денис Казанський поширив декілька відео зі звільненого від росіян Ізюма. На кадрах помітно російську техніку, яка ззовні, здається, майже не пошкоджена.

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Російським окупантам довелося покинути техніку, оскільки через наступ ЗСУ перед ними посталося питання життя чи смерті. Загарбники вибрали життя і почали тікати в росію.

Кількість танків на озброєнні ЗСУ однозначно поповниться після наступу на Харківщині. Українські військові знайшли чимало ворожої бронетехніки, яку скоро зможуть застосувати проти загарбників.

У кремлі сильно обурювалися, що Захід надає Україні військову допомогу. Цікаво, як москва оцінить ленд-ліз для України від власних військових.

Окупанти покинули свою бронетехніку: відео

ЗСУ звільняють Харківщину: останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 11 вересня повідомив, що на Харківському напрямку ЗСУ почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишилося 50 кілометрів.

Залужний повідомив, що ЗСУ звільнили Байрак, Нову Гусарівку, Щурівку та Вільхуватку. Від початку вересня під контроль України ЗСУ повернули 3000 квадратних кілометрів.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що на Харківщині деокупували ще 2 села. Йдеться про Василенкове та Артемівку.

Український прапор замайорів у Куп'янську, звідки окупанти хаотично відступають. Також синьо-жовтий стяг підійняли у Балаклії. У суботу, 10 вересня, ЗСУ звільнили Велику Комишуваху.

Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін ввечері 10 вересня заявив, що місто звільнили з-під російської окупації.

Мер Дергачів В'ячеслав Задоренко 11 вересня розповів, що окупанти почали втікати з селища Козача Лопань. Загарбники втікають у Бєлгород.

До уваги – карта бойових дій станом на 11 вересня: дивіться відео