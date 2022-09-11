Украинские военные нашли немало танков

Журналист Денис Казанский распространил несколько видео из освобожденного от россиян Изюма. На кадрах заметна российская техника, которая снаружи, кажется, почти не повреждена.

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Российским оккупантам пришлось бросить технику, поскольку из-за наступления ВСУ перед ними встал вопрос жизни или смерти. Захватчики выбрали жизнь и начали бежать в россию.

Число танков на вооружении ВСУ однозначно пополнится после наступления в Харьковской области. Украинские военные обнаружили немало вражеской бронетехники, которую скоро смогут применить против захватчиков.

В кремле сильно возмущались, что Запад оказывает Украине военную помощь. Интересно, как Москва оценит ленд-лиз для Украины от собственных военных.

Оккупанты оставили свою бронетехнику: видео

ВСУ освобождают Харьковщину: последние новости

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 сентября сообщил, что на Харьковском направлении ВСУ начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу осталось 50 км.

Залужный сообщил, что ВСУ освободили Байрак, Новую Гусаровку, Щуровку и Ольховатку. С начала сентября под контроль Украины ВСУ вернули 3000 квадратных километров.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Харьковской области деоккупировали еще 2 села. Речь идет о Василенково и Артемовке.

Украинский флаг взвился в Купянске, откуда оккупанты хаотично отступают. Также сине-желтый флаг подняли в Балаклее. В субботу, 10 сентября, ВСУ освободили Большую Камышеваху.

Заммэра Изюма Владимир Мацокин вечером 10 сентября заявил, что город освободили из-под российской оккупации.

Мэр Дергачев Вячеслав Задоренко 11 сентября рассказал, что оккупанты начали бежать из поселка Казачья Лопань. Захватчики бегут в Белгород.

К сведению – карта боевых действий по состоянию на 11 сентября: смотрите видео