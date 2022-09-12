Російські військові продовжують втікати з територій, які вони захопили з 24 лютого. Воно й не дивно, адже ЗСУ продовжують ефективний контрнаступ. Уже з-під окупації вдалося звільнити Великий Бурлук, Дворічну, Сватове, а також Куземівку. 24 канал показує, де розташовані ці населені пункти.

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ЗСУ звільнили ще понад 20 населених пунктів

Розпочнемо зі свіжих даних, наведених Генштабом ЗСУ. Станом на ранок 12 вересня нашим військовим вдалося вибити ворога ще з понад 20 населених пунктів. Наразі там встановлюється повний контроль України. Також на звільнених територіях відбуваються стабілізаційні заходи.

Додамо, що вибивати ворога продовжують з Харківщини та Донеччини. Цікаво, що вороги втікають як вглиб тимчасово окупованих територій, так і до самої росії. Відповідну тенденцію спостерігають упродовж кількох днів.

Де розташований Великий Бурлук

Він розташований поблизу кордону з росією. Зауважимо, що через Великий Бурлук, що на Харківщині, проходить автодорога Т2114. З цікавого, селище міського типу заснували ще у 1656 році, але тоді воно було селом і називалося Шевелівкою. А вже у 1963 році отримало свою актуальну назву.

Де розташоване селище Великий Бурлук: карта

Де розташована Дворічна

Це ще один населений пункт Харківської області. Він розташований північніше від Куп'янська. Тож можемо припустити, що під час його звільнення ворогів вдалося погнати ще ближче до боліт. Цікаво, що стоїть Дворічна на перетині автошляхів Р79 та того самого Т2114.

Де розташована Дворічна: карта

А ось наступні два населені пункти вже в Луганській області. Мовиться про Сватове та Куземівку. Про їхнє звільнення повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

Де розташоване Сватове

Сватове – місто, розташоване на півночі від Сєвєродонецька. Нагадаємо, що напередодні ми розповідали, що російські загарбники починають втікати з окупованих населених пунктів. Серед них було і Сватове, і Борщова, і Артемівка. Загарбники не просто полишали території, а й намагалися вивезти з собою награбоване.

Де розташоване Сватове: карта

Де розташована Куземівка

А от сама Куземівка входить до Сватівського району. Над нею, як зауважив Сергій Гайдай, уже майорить український прапор.

Де розташована Куземівка: карта

Наостанок додамо, що в Донецьку вороги вже готуються до контрнаступу ЗСУ. Як зазначив журналіст Андрій Цаплієнко, місцеві пабліки рясніють відповідними заявами. Там уже пишуть, що ЗСУ буцімто посилили активність своїх безпілотників у Петровському районі міста.

Варте уваги – огляд карти бойових дій станом на 12 вересня: дивіться відео