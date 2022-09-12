Тому росія неадекватно реагуватиме на зростаючий фізичний і психологічний тиск України, якщо не знайде спосіб перехопити ініціативу. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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Війна може затягнутися до 2023 року

Росії, ймовірно, не вистачає резервних сил, щоб завершити формування нової оборонної лінії вздовж річки Оскіл, що вона намагається зробити до того, як українські сили продовжать просування через цю позицію, якщо вони того захочуть,

– кажуть аналітики.

Розсудливість вимагатиме, щоб росія відвела війська з інших секторів поля бою, щоб встановити оборонні рубежі далі на схід і гарантувати, що вона зможе утримувати кордон Луганської області.

Аналітики зазначили, що російські війська навколо Бахмута та поблизу Донецька продовжують наступальні операції, ніби не підозрюючи про небезпеку для Луганська. А на Херсонщині окупанти все ще стикаються з нападами та загрозою нових атак.

"Путін ризикує зробити поширену, але смертельну помилку, занадто довго відкладаючи наказ про "підкріплення" до Луганської лінії. У такий спосіб скомпрометувавши оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута й Донецька, не вивівши вчасно війська на позиції для захисту від українських атак у Луганськ", – наголосили в Інституті.

Аналітики зазначили, що українська кампанія, схоже, має на меті поставити путіна саме перед такою дилемою та отримати вигоду майже від будь-якого його рішення. Вони припустили, що нинішній контрнаступ не завершить війну.

Кампанія на північному сході України зрештою досягне кульмінації, що дозволить росіянам відновити міцну лінію оборони та, можливо, навіть проводити локалізовані контратаки. Щоб завершити звільнення окупованих росією територій, Україні доведеться розпочати нові контрнаступи.

Ймовірно, війна затягнеться до 2023 року,

– додали аналітики.

Подоляк розповів про наслідки контрнаступу ЗСУ

Російське суспільство починає прозрівати, що може зазнати поразки у цій війні. Далі росіян можуть чекати неочікувані сценарії.

Не прозрівають хіба в Москві, враховуючи святкування дня міста напередодні. Про це, як зауважив 24 канал, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дождь".

"По всій росії зараз прозріння, що поразка можлива", – наголосив Подоляк.

Усі заяви, якими окупанти розкидались на початку вторгнення, не відповідають дійсності. Процеси, які відбуваються зараз, важливі для росіян, оскільки все змінюватиметься. Після поразки російські вибори будуть іншими.

Подоляк не виключає, що в найближчі кілька місяців неочікувані події можуть статися в самій росії. При цьому сценарії можуть бути різними: навіть розвал армії, втечі та регіональні претензії.

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