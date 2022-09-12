Станом на 12 вересня Збройні Сили України видворили російських окупантів з населеного пункту. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зверніть увагу Лисичанськ поки не під контролем ЗСУ, але ми там працюємо, – Гайдай

У Куземівці майорить український прапор

Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року Сватівщина чекає,

– зазначив Гайдай.



Наш прапор майорить у Куземівці / фото Сергій Гайдай



Звільнене село Куземівка / фото Сергій Гайдай

Ситуація на Луганщині: останні новини

Цікаво, що на Луганщині також неспокійно. Упродовж минулої доби окупанти разом зі своїми сім'ями покинули Сватове. Там залишилися лише військовослужбовці, які входять до так званої "народної міліції".

Сергій Гайдай ще 6 вересня інформував, що українські військові змогли трішки просунутися на Луганщині. Очільник Луганської ОВА повідомляв, що в ЗСУ "непогані перспективи".

10 вересня повідомлялося, що українські військові вже на околицях Лисичанська. Також Сергій Гайдай опублікував відео, як ЗСУ в'їжджають у Сєвєродонецький район.

Також стало відомо, що український прапор вивісили у селищі біля Піщане. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав відповідне фото.

Крім того, український прапор з'явився у Кремінній. Там окупанти та гауляйтери бояться чіпати синьо-жовтий стяг. Сергій Гайдай повідомив, що росіяни та гауляйтери тікають навіть з тих територій Луганської області, які були окуповані у 2014 році.

Варто переглянути – На Луганщині підняли український прапор: дивіться відео