В ефірі "FREEДОМ" Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що перші на черзі після звільнення Ізюму та Лиману: Сватова, Кремінна та Рубіжне. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Куп'янськ, Ізюм, Балаклія, Лисичанськ: куди йде контрнаступ ЗСУ – карта бойових дій

Він наголосив, що ЗСУ будуть гнати окупантів до адмінкордонів Луганщини.

Яка ситуація зараз у Лисичанську

Сергій Гайдай також повідомив, що ЗСУ справді зайшли в Лисичанськ. Він зауважив, що місто ще не під контролем ЗСУ, проте наші воїни вже там та працюють.

Зараз за Ізюм та Лиман точаться важкі бої

Очільник луганської ОВА також підкреслив, що зараз за Ізюм та Лиман йдуть важкі бої. Він переконаний, що україні вдасться відбити ці населені пункти, проте необхідно запастися терпінням.

Він також нагадав, що хоч окупанти дійсно втікають з багатьох населених пунктів й "посипалися", вони все одно чинять спротив. У них нікуди не зникли артилерія, авіація тощо. Тож не потрібно думати, що українські військові заходять у міста парадним кроком. На жаль, наші воїни також гинуть під час контрнаступу та отримують травми.

Що варто знати про ситуацію на фронті:

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові просуваються на південь, схід та північ на Харківському напрямку, а до виходу на державний кордон залишається 50 кілометрів.

Загалом від початку вересня ЗСУ повернули під контроль України 3 000 квадратних кілометрів.