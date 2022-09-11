В эфире "FREEДОМ" Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что первые на очереди после освобождения Изюма и Лимана: Сватово, Кременная и Рубежное. Об этом сообщает 24 канал.

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Он подчеркнул, что ВСУ будут гнать оккупантов до админграниц Луганской области.

Какая ситуация сейчас в Лисичанске

Сергей Гайдай также сообщил, что ВСУ действительно зашли в Лисичанск. Он отметил, что город еще не под контролем ВСУ, однако наши воины уже там работают.

Сейчас за Изюм и Лиман идут тяжелые бои

Глава луганской ОВА также подчеркнул, что сейчас за Изюм и Лиман идут тяжелые бои. Он убежден, что украине удастся отбить эти населенные пункты, однако необходимо запастись терпением.

Он также напомнил, что хотя оккупанты действительно убегают из многих населенных пунктов и "посыпались", они все равно сопротивляются. У них никуда не исчезли артиллерия, авиация и т.д. Не нужно думать, что украинские военные заходят в города парадным шагом. К сожалению, наши воины также погибают при контрнаступлении, и получают травмы.

Что следует знать о ситуации на фронте:

Сегодня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные продвигаются к югу, востоку и северу на Харьковском направлении, а до выхода на государственную границу остается 50 километров.

Всего с начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины 3000 квадратных километров.