Втім, стане дуже слабким. Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов.

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Контрнаступ ЗСУ пришвидшує падіння режиму путіна

Неочікуваний та потужний контрнаступ України під Харковом та втеча російської армії звідти вносить свої корективи,

– зауважив російський опозиціонер.

На його думку, якщо українські захисники будуть продовжувати результативні контрнаступальні дії, режим путіна може зазнати краху й раніше 2024 року. Однак російські окупаційні війська будуть намагатися стабілізувати фронт та перейти в "окопний режим".

"Якщо війна перейде у такий режим, я думаю десь до березня путін отримає перепочинок і буде більш-менш спокійно себе почувати", – припустив політолог.

Росія не має жодних перемог, тому вирішила "заморозити" Європу

За словами Галлямова, після того, як у кремлі зрозуміли, що окупантам не вдасться захопити Київ "за три дні" режим путіна кілька місяців хитався, оскільки треба було показувати результати, а їх не було. Тож влада росії вирішила вдатися до нової концепції, яку доносить населенню, – "заморозимо Європу за три місяці".

Таку ставку вирішили зробити у кремлі, щоб знову можна було говорити про результати у якомусь ймовірному майбутньому. Втім, це було до контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Приблизно така концепція у них з'явилася. Тому, якщо фронт стабілізується, то процеси ослаблення путіна будуть продовжуватися,

– пояснив політолог.

Так, президенту країни-агресорки, ймовірно, не вдасться переконати більшість населення у тому, що нова концепція дійсно працює. Вже у кінці лютого – початку березня стане зрозумілим, що й вона провалилася – "Європа замерзла, але не настільки, щоб стати перед путіним на коліна".

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А у наступному році у кремля й зовсім не вийде втілити цей план, оскільки очевидно, що це "заморожування Європи" може спрацювати тільки цієї зими. З наступного року європейці вже збудують альтернативні шляхи доставки енергоносіїв до себе.

До весни на порядку денному дійсно постане питання наступника, коли сама система зрозуміє, що путін "спікся",

– зазначив російський опозиціонер.

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Чому путіну "довелося" напасти на Україну

До останнього часу всі проблеми російського президента були пов'язані з внутрішньо політичною ситуацією у країні-агресорці. Так, на кінець минулого року тільки близько третини населення росії підтримували путіна.

"До виборів 2024 року путін реально ризикував зіштовхнутися з ситуацією, коли його висунення спровокувало б потужну хвилю протестів", – зазначив Галлямов.

Так, реальним мотивом нападу на нашу державу була не претензія до України або НАТО, а необхідність змінити політичний порядок денний у країні-агресорці.

Треба було замінити внутрішньо політичний порядок денний зовнішньо політичним,

– пояснив російський опозиціонер.

У такий спосіб путін зупиняв процеси падіння свого рейтингу, в окремих випадках вони навіть починали зростати. Наприклад, коли російський президент у кінці минулого року почав стягувати війська до кордону нашої країни та пред'являти ультиматуми Україні та НАТО, падіння його рейтингу зупинилося й він навіть набрав кілька пунктів.

На думку Галлямова, путін сподівався, що не треба буде нападати на Україну і достатньо лише побрязкати зброєю й українці погодяться з його ультиматумами. Тоді російський президент буде "переможцем" і процеси делегітимізації зупиняться. Так, путін "опинився у становищі людини, якій вже треба було напасти".