Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ та чому наступна зима може стати вирішальною – читайте далі.

Зверніть увагу "Найбільша поразка росії": як світові ЗМІ відреагували на контрнаступ України

У кремлі, схоже, почали розуміти, що король голий, а тому окремі еліти почали активно поширювати тезу про те, що командування збройних сил росії провалило завдання. Тому навіть голова Чечні рамзан кадиров вже погрожує їхати до Москви аби особисто пояснити, як же варто воювати, щоб дійти до Одеси.

Звісно, це чергова маячня від кадирова, але саме вона, в сукупності з настроями окремих кремлівських блогерів, вказує на те, що всередині кремля вже відчувається велике напруження. І для нас це добре. Адже поки там панікують, ЗСУ активно продовжує наступ на кількох напрямках. Зокрема, вже офіційно Валерій Залужний повідомив про те, що наші військові вже за 50 кілометрів від державного кордону на Харківщині, але неофіційні джерела стверджують, що ЗСУ ще ближче до вигнання росіян з Харківської області.

Окрім того, росіяни вже втікають і з Луганської області, на Донеччині ніхто не знає де зник пушилін, а на Херсонщині окупанти у відчаї обстрілюють мирні міста. Разом з тим, Володимир Зеленський напередодні закликав західних партнерів активізувати військову допомогу Україні на тлі успішних наступів ЗСУ. Адже, за його словами, ця зима може стати визначнішою за всі попередні 30 років незалежності.

Тож, докладніше про наступальні дії ЗСУ та про те, як Україні скористатися нинішньою розгубленістю та панікою кремля, аби перемогти – далі і поговоримо.

ЗСУ біля кордону: як просувається контрнаступ України

Отже, почнемо, традиційно з огляду ситуації на фронті. Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ в останній тиждень. Він показав світлини з роботи підрозділів, які беруть участь в деокупації українських територій. А також зазначив, що від початку вересня ЗСУ звільнили вже понад 3 тисячі кілометрів квадратних.

Втім, очевидно, що пан Залужний озвучує лише офіційну публічну інформацію. Адже прямо зараз на фронті ситуація ще краща. Втім, зосередимося на офіційних даних. Зокрема, напередодні Володимир Зеленський вже офіційно підтвердив звільнення від окупантів селище Чкаловське на Харківщині. Зеленський відзначив 14-ту окрему механізовановану бригаду імені князя Романа Великого, завдяки якій український прапор і повернувся до повернувся до цього населеного пункту.

Загалом, за останніми офіційними даними, звільнено вже більш ніж 40 населених пунктів від початку вересня, а місцеві органи влади та наші військові один за одним публікують факти підтвердження деокупації, яка щодня набирає обертів. Тож, вже офіційно підтверджено остаточне звільнення Балаклії. Про це ще 8 вересня повідомили бійці спецпідрозділу ГУР "Кракен".

9 вересня бійці Нацгвардії повідомили, що звільнили від окупантів Волохів Яр у Харківській області та підняли український прапор у населеному пункті. 10 вересня офіційно підтверджено звільнення міста Куп’янськ, яке було ключовим логістичним хабом росіян. Окрім того, 112-та бригада ТРО міста Києва підтвердила звільнення Шевченкового, 113-та бригада ТРО звільнила село Василенкове та Артемівку. Залужний повідомив про звільнення Байрака, Нової Гусарівки, Щурівки й Вільхуватки.

Відомо, що успішно звільнено вже десятки населених пунктів Харківської області, але точних назв їх усіх поки достеменно не відомо. І наприклад, про звільнення міста Ізюм, Великий Бурлук та вихід на Вовчанськ, говорять лише наші військові, Генштаб поки що не називає ці населені пункти серед деокупованих, адже там може досі продовжуватися зачистка від окупантів, які не встигли втікти.

Варто також згадати про Донеччину, адже 8 вересня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що ЗСУ звільнили Озерне на Слов'янському напрямку. Президент Володимир Зеленський подякував за це бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади ТРО.

Шлях на Донеччину та Луганщину: які перспективи контрнаступу на Харківщині

Втім, дуже часто офіційні дані Генштабу ЗСУ надходять із запізненням і це нормально. Адже звітувати про повне звільнення населеного пункту варто лише тоді, коли місто остаточно зачищено, а росіян відігнали на велику відстань. Інакше в місто, де ще тривають бої можуть на радощах почати повертатися місцеві жителі, а це небезпечно. Однак варто розуміти, що просування ЗСУ дійсно вражає масштабами.

А от Інститут вивчення війни наводить ще більш вражаючі дані за попередню добу боїв на Харківщині – за даними аналітиків ЗСУ вже за 25 кілометрів від кордону з росією на основному напрямку Вовчанська, та вже фактично на кордоні на півночі Харківщини. Увечері наші військові офіційно повідомили про вихід на кордон з росією.

За даними аналітиків, український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили не лише на цьому напрямку, а на додачу ще й руйнує північну донбаську вісь росії. Попри заяви міноборони росії, аналітики Інституту стверджують, що російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма і далі у напрямку Донбасу.

Тут окупанти і потрапили в пастку, адже російські війська раніше навпаки послаблювали північну вісь Донбасу, передислокуючи підрозділи з цього району на південь України. Окрім того, варто відзначити, що українські здобутки не обмежуються Ізюмом; По суті, звільнення Харківщини, яке ми наразі спостерігаємо, дозволяє ЗСУ вийти на державний кордон, а також, і це важливо, вщент розбиває усі наміри ворога по захопленню Донецької області, а також відкриває шлях до звільнення Луганщини.

Тобто, ЗСУ не просто звільняють Харківщину, вони активно нищать усі амбіції російської армії по поневоленню Донбасу та захопленню нових територій. По факту, звільнення Ізюму повністю нівелює всі спроби росіян вийти на Слов’янськ та Краматорськ. Російські військові пропагандисти вже повідомляють про, м’яко кажучи, труднощі під час евакуації з Ізюма, вказуючи на те, що українські сили принаймні частково закрили котел у деяких районах Ізюмщини.

На додачу, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, запевняє, що не всі окупанти змогли втекти з Ізюму та Лиману, і прямо зараз ЗСУ їїх активно нищить, а ті намагаються і далі тікати. Ба більше, за його словами, також є інформація, що навіть з окупованих територій виїжджають комендатури і прокуратури, окупанти і гауляйтери. А це свідчить про тотальну паніку ворога вже і на Луганщині.

Так Гайдай натякає на те, що на Луганщині наступ так само триває і там активізується партизанський рух. Адже саме партизани вивісили український прапор у Кремінній. Розвивається наступ ЗСУ і на іншому напрямку Харківщини – на Вовчанськ, що дозволить знищити останній логістичний хаб окупантів в області. Разом з тим, сьогодні Дергачівска міська рада оприлюднила фото з українським прапором у Козачій Лопані, а голова громади Вячеслав Задоренко каже, що окупанти вже тікають "на Бєлгород". Наголошую, Козача Лопань – це вже самісіньке прикордоння.

Втім, варто розуміти, що не всі окупанти тікають. На жаль продовжує працювати їхня артилерія. І наразі відомо, що росіяни відкривали вогонь по Куп’янську, а в промзоні цього міста, можливо, ще залишаються недобитки ворога. Так само, сьогодні росіяни били з артилерії і по Слов’янську. Тобто, відступаючи, окупанти все одно покривають снарядами вільні українські міста. Та разом з тим, є розуміння, що в кремлі не до кінця усвідомлюють, як рятувати провальну ситуацію.

Пропаганда розсипалася: наслідки провалів на фронті для кремля

Так зване міністерство оборони росії напередодні оголосило про нібито організоване відведення військ з лінії Балаклія – Ізюм, неправдиво представивши відступ як "перегрупування" сил для підтримки зусиль росії в Донецькому напрямку, що віддзеркалює неправдиві пояснення кремля щодо відступ росіян після битви під Києвом. Однак відбулося головне – російська пропаганда почала сипатися.

На додачу, навіть прикормлені кремлівські блогери почали критикувати російську окупаційну владу на місцях за неорганізацію евакуаційних заходів у Харківській області. Деякі мілітарі блогери відзначали, що окупаційна адміністрація дезорієнтована та безініціативна, а український контрнаступ фактично паралізує російське окупаційне керівництво, яке, ймовірно, тепер боїться за свою долю.

Та поки росіяни панічно сперечаються, щодо своєї ганебної втечі з Харківщини, ЗСУ активно насипають окупантам ще і на Херсонщині. Зокрема, напередодні ЗСУ вдарили по черговій переправі росіян в Новій Каховці, в результаті чого вони недорахувалися 80 окупантів, 8 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, 1 гаубиця "Мста-Б", 1 безпілотний розвідник "Орлан-10". А ще ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.

І от в цій атмосфері, єдине до чого може вдатися росія – це продовжувати свою терористичну діяльність. Зокрема, сьогодні росіяни повністю зупинили роботу Запорізької АЕС і тепер українська розвідка повідомляє, що окупанти запланували черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та ЗАЕС, аби звинуватити у цьому ЗСУ. Окрім того, окупанти напередодні завдали ракетних ударів по Вознесеньску на Миколаївщині, внаслідок чого, на жаль, є постраждалі. Також вони вночі вдарили по центру Дніпра, також є постраждалі.

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни в неділю завдали ракетного удару по Україні з дальньої авіації. Зокрема, відомо, що росіяни гатили з бомбардувальників Ту-22 М3 ракетами Х-22. Відповідно, загроза ракетних ударів, на жаль, нікуди не поділася.

Втім, варто розуміти, що це скоріше агонія, адже в кремлі вже почався розбрат. Зокрема, напередодні путін скликав радбез росії, на якому, напевно, і вигадали легенду про “організований відхід” з Ізюму та Балаклії. Однак ще 9 вересня, аналітики ЦРУ стверджували, що путін зараз, як ніколи почав боятися свого оточення. Адже він вже натякав на провали російської армії ще на початку контрнаступу ЗСУ на Харківщині. А далі провали російської армії стали просто очевидними. І от вже навіть протеже путіна і глава Чечні рамзан кадиров почав розуміти, що його хазяїн опинився у небезпеці, а отже і він сам.

Кадиров напередодні розкритикував "стратегію" міноборони росії і заявив, що "вийде на керівництво країни, щоб роз'яснити їм ситуацію", якщо у війні не буде змін. При цьому Кадиров погрожує, що всі залишені міста повернуться під контроль російських військ і одразу ж вигадав таку ж легенду, як і міноборони росії, на яке він і нарікає. Кадиров стверджує, що нібито на Харківщині вже є, цитую: "хлопці, спеціально підготовлені для цієї роботи, а також готові виїхати ще 10 тисяч бійців, і ми найближчим часом дійдемо до Одеси". Та разом з тим, кадиров засмутився тим, що російська влада приховувала "інформацію про відведення військ". Тобто там тотальна каша в голові. І це добре – це і є ознака паніки.

Вирішальна зима: що нас чекає попереду

І саме тому, напередодні Володимир Зеленський заявив, що вважає, що 90 днів майбутньої зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності України і ніж всі роки існування ЄС.

За словами президента, саме цієї зими має завершитися демонтаж російського енергетичного впливу, якщо Європа встоїть перед обличчям путінського шантажу. Відповідно, Зеленський закликав протягом осені максимально посилити санкції проти росії, погодити всі механізми для реального обмеження російських експортних доходів і забезпечити основи для впровадження міжнародного компенсаційного механізму за війну.

Водночас Зеленський впевнений, що росія саме взимку буде бити по підприємствах та інфраструктурі, які забезпечують людей теплом і електрикою. Тому Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони та ще більше сучасної зброї на тлі наступу ЗСУ.

І є сподівання, що Захід активізує свою допомогу Україні. Адже за даними The New York Times нинішні та колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу. Колишній вищий командувач армії США в Європі Бен Ходжес сказав, що нещодавній успіх вказує на те, що зусилля України щодо повернення земель на Півдні та Сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року. Та разом з тим, надходить і вкрай тривожна інформація про те, що нібито держсекретар США Ентоні Блінкен, під час візиту до Києва, закликав Зеленського все ж сідати за стіл переговорів з росією, на що Зеленський відповів категоричною відмовою.

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