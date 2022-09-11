24 канал зібрав для вас реакцію найбільших світових видань на події в Україні. Про те, як світ оцінює контрнаступ ЗСУ – читайте далі.

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Associated Press

Американське видання Associsted Press констатувало, що український контрнаступ завдав важкого удару по росії. Тамтешні журналісти констатують – Україна ефективно скористалася тим, що росія, готуючись до оборони Півдня, передислокувала значну кількість військ зі східних напрямків.

Контрнаступальні дії ЗСУ там називають найбільшим викликом для кремля від початку повномасштабного вторгнення. Окремо журналісти відзначили роль західної зброї в контрнаступі, адже її постачання дозволило Україні завдавати точних ударів по позиціях окупантів.

Також видання зазначило, що природні умови та місцевість дозволили нашим військам просуватися на Харківщині швидше, ніж на Херсонщині. Однак контрнаступальні дії тривають в обох областях.

На відміну від Півдня, де контрнаступ України в безплідних степах Херсонщини відбувався повільніше, що робило війська вразливими для російської артилерії, ліси Харківщини створювали природне прикриття, яке дозволяло блискавично атакувати з різних напрямків,

– зазначають в AP.

The New Yourk Times

Іще одне американське видання The New Yourk Times називає український контрнаступ несподіванкою для росії. Водночас втрату окупантами Ізюма тамтешні оглядачі називають переломним моментом у війні.

Крім того, видання відзначило й незахищеність північно-східних ділянок фронту, тобто якраз таки території Харківщини. Причинами цього є виснаження російської армії, зокрема призовників, нестача живої сили та деморалізація.

Як докази українського успіху на Харківщині видання використало знімки NASA, які відстежували зменшення кількості пожеж, які виникають унаслідок обстрілів, на західному березі річки Оскіл (якраз тої території, на якій ЗСУ мають неймовірний успіх). Станом на 10 вересня ці вогневі точки змістилися ближче до східного берега.

Reuters

Британське новинне агентство Reuters назвало втрату росією Ізюма у межах потужного контрнаступу ЗСУ найбільшою поразкою росіян з часів їхнього відступу з Півночі України.

Відступ із міста Ізюм став найгіршою поразкою російських військ відтоді, як їх відкинули від Києва в березні, оскільки тисячі російських солдатів залишили боєприпаси та спорядження під час втечі,

– зазначає видання.

Водночас журналісти відзначили, що Україна не підтвердила повернення Ізюма під свій контроль, але росія вже визнала втрату міста.

The Wall Street Journal

Ще одне впливове американське видання The Wall Street Journal також називає контрнаступ ЗСУ на Харківщині однією з найбільших поразок росії від початку вторгнення, адже за лічені дні Україна повернула собі ті території, на які окупанти витратили місяці й чимало живої сили та техніки.

Контрнаступ наших військ тамтешні журналісти називають сигналом для Заходу про те, що надана Україна зброя є ефективною. Водночас відступ росії там називають спробою уникнути оточення.

Крім того, видання відзначило, що до цих дій Україна готувалася кілька місяців.

Українські успіхи останніх днів є кульмінацією місяців методичної підготовки, яка включала артилерійські та ракетні удари по російських цілях, а потім повідомлений намір розпочати контрнаступ на Півдні. Це змусило москву передислокувати своїх солдатів у бік Херсона і залишило більшу частину північного сходу з невеликою кількістю живої сили,

– констатували у WSJ.

Однак журналісти висловили побоювання щодо того, що Україні буде важко консолідувати контроль над звільненою територією. Водночас там відзначають, що і в росії є чимало проблем зі стабілізацією лінії фронту на тлі їхніх втрат.

Bloomberg

Інше американське видання – Bloomberg – більш стримано оцінило контрнаступ України, хоча теза про найбільшу поразку з часів відступу з Півночі для росії та одну з найбільших перемог для ЗСУ там теж присутні.

Видання констатувало, що поразка росії викликала хвилю обурення серед лояльних до кремля блогерів та інших діячів, але швидкість відступу окупантів, на думку тамтешніх журналістів, створює незрозумілість подальшої ескалації.

Крім того, видання також зазначило, що ще значна територія України досі під окупацією, тому попереду ще чимало роботи й ЗСУ мають докласти ще чимало зусиль для їхнього повернення.

BBC

Британське видання BBC відзначило, що Ізюм був важливим центром для росії, однак окупанти втратили його. Контрнаступ ЗСУ там називають важливим у контексті того, що Україна просить про збільшення оборонної допомоги.

Ці успіхи будуть сприйматися як ознака того, що українська армія має спроможність повернути окуповані росією території, що має вирішальне значення, оскільки Київ продовжує звертатися до своїх західних союзників, які перебувають під тиском, про військову підтримку,

– зазначають у BBC.

Крім того, видання відзначило, що контрнаступ став несподіванкою й для українців. Приємною несподіванкою. Приємною настільки ж, наскільки неприємною для росіян.

The Washington Post

Ще одне американське видання The Washington Post теж стримано оцінило контрнаступальні дії ЗСУ, оскільки під окупацією росіян перебувають ще низка регіонів – Луганщина, Крим, частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Тому контрнаступ на Харківщині там поки не називають великим переломом у війні.

Однак журналісти відзначили, що дії ЗСУ створюють обнадійливі умови для подальшого успіху України. Та попри те там наголошують, що контрнаступ має велику ціну.

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