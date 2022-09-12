росіяни почали розуміти, що влада у москві їх обманює й що війна проти України не буде швидкою. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Радник глави МВС зазначив, що на сьогодні все ще не можна говорити про сформований опозиційний рух у росії, однак уже видні "перші проблиски".

Вперше за 22 роки масово у коментах почали писати про путіна. Такого не було ніколи, щоб особисто звинувачували. Його мовчання цьому лиш сприяє. Відкриття "чортового колеса" у москві під час одного з найбільших провалів армії росії за останні 100 років – йому цього багато хто не пробачить,

– пояснив Денисенко.

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За його словами, градус напруги тільки збільшуватиметься, позаяк інформація зазвичай працює "за накопиченням".

"Будемо сподіватися, що й завдяки ЗСУ у них почне щось змінюватись в головах... Вони вперше почали масово розуміти, що це війна не може бути надовго. росіяни зрозуміли, що їм брешуть. У них почала утворюватися така собі "опозиція" з ультранаціоналістів", – додав чиновник.

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На його думку, мова йде про пропагандистів, які хочуть прорватися до "вищої ліги" російської політики.

"Поки лідерами цієї "опозиції" є соловйов і сімоньян, які не просто хочуть бути рупорами, а увійти в політику, зайнявши місце умовного жиріновського", – резюмував Денисенко.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Після прориву Сил оборони України на Харківському напрямку російське командування намагається у будь-який спосіб зупинити просування українських підрозділів. Щоб не допустити критичного обвалення фронту, у генштабі росії вирішили перекидати на гарячі напрямки 18 та 19-річних строковиків, яких тільки що призвали на військову службу.

У Генштабі Збройних Сил повідомили, що ворога вдалося вибити з ще понад 20 населених пунктів. Наразі їх беруть під повний контроль. Крім того, на звільнених територіях проводять стабілізаційні заходи.

Також українські захисники вже зайшли у прикордонний із росією Вовчанськ, що у Харківській області.

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