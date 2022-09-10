Вочевидь, тут є якесь прокляття назви російської столиці. Колесо назвали "Сонце Москви". Мабуть, на честь давно затонулого крейсера.

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З колесом "щось сталося"

Поки окупаційні війська зазнають поразок на різних напрямках фронту в Україні, у Москві вирішили вдати, що "все добре", і помпезно відсвяткувати день міста.

Серед заходів було відкриття того самого колеса огляду. Росіяни настільки хотіли додати помпезності, що побудували велетенське колесо неподалік житлових будинків. Це нікого там не хвилює, усі зациклені на тому, що "Сонце Москви" – найбільше оглядове колесо в Європі.

Однак "Сонце Москви", як і сонце російського воєнного корабля, флагмана чорноморського флоту крейсера "Москва" чомусь "зайшло". Колесо просто перестало працювати ледь не одразу після відкриття.

Колесо огляду в Москві зламалося: дивіться відео

І якщо ми вже згадали про крейсер "Москва"...

У перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну флагман чорноморського флоту крейсер "Москва" штурмував острів Зміїний. Екіпаж корабля пропонував українським прикордонникам здатися, однак у відповідь вони почули фразу, яка вже стала легендарною.

13 квітня 2022 року Збройні Сили України відправили російський корабель на дно за допомогою протикорабельних ракет "Нептун". Росія спершу не визнавала того, що корабель потонув. Потім вирішила створили версію про те, що нібито через необережне куріння на борту виникла пожежа. Крім того, кремль не визнавав того, що екіпаж корабля загинув. Станом на вересень росія підтвердила загибель лише 5 членів екіпажу "Москви".

Здається, у російської столиці якесь прокляття.

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