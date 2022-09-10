Очевидно, здесь есть какое-то проклятие названия российской столицы. Колесо назвали "Солнце Москвы". Пожалуй, в честь давно затонувшего крейсера.

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С колесом "что-то произошло"

Пока оккупационные войска терпят поражение на разных направлениях фронта в Украине, в Москве решили сделать вид, что "все хорошо", и помпезно отпраздновать день города.

Среди мероприятий было открытие того самого колеса обозрения. Россияне настолько хотели добавить помпезности, что построили гигантское колесо недалеко от жилых домов. Это никого там не волнует, все зациклены на том, что "Солнце Москвы" – самое большое смотровое колесо в Европе.

Однако "Солнце Москвы", как и солнце российского военного корабля, флагмана черноморского флота крейсера "Москва", почему-то "зашло". Колесо просто перестало работать едва ли не сразу после открытия.

Колесо обозрения в Москве сломалось: смотрите видео

И если мы уже упомянули о крейсере "Москва"...

В первый день полномасштабного вторжения россии в Украину флагман черноморского флота крейсер "Москва" штурмовал остров Змеиный. Экипаж корабля предлагал украинским пограничникам сдаться, однако в ответ они услышали уже ставшую легендарной фразу.

13 апреля 2022 года Вооруженные Силы Украины отправили российский корабль на дно с помощью противокорабельных ракет "Нептун". россия сначала не признавала того, что корабль утонул. Затем решили создать версию о том, что якобы из-за неосторожного курения на борту возник пожар. Кроме того, кремль не признавал, что экипаж корабля погиб. По состоянию на сентябрь россия подтвердила гибель только 5 членов экипажа "Москвы".

Кажется, в российской столице какое-то проклятие.

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