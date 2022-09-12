Лише за попередню добу ліквідували ще 300 ворогів, які поповнили статистику втрат серед російської армії. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці станом на 12 вересня

танків – 2168 (+14) одиниць;

бойових броньованих машин – 4640 (+23) одиниць;

артилерійських систем – 1269 (+6) одиниць;

РСЗВ – 311 одиниць;

засобів ППО – 162 одиниці;

літаків – 243 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 213 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1) одиниці;

крилатих ракет – 216 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) одиниць;

спеціальної техніки – 117 одиниць.



Актуальні втрати ворога станом на 12 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Оскільки ЗСУ практично вибили загарбників з Харківської області, то найбільше втрат за минулу добу припало не на неї. Як зазначають у Генштабі, цього разу мовиться про Криворізький і Донецький напрямки. Зауважимо, що Донеччину путін наказав захопити до 15 вересня. У росіян залишилися ті самі 3 дні.​

Ще 20 населених пунктів звільнили

Як зазначають у Генштабі, упродовж минулої доби вдалося звільнити з-під окупації ще 20 населених пунктів. Зараз їх наші військові беруть під свій абсолютний контроль. Також на територіях, звідки вдалося вибити ворога, проводять стабілізаційні заходи.

Підкреслимо, що звільнення територій відбувається наразі як у Харківській, так і Донецькій областях. Тож ворогові доводиться покидати свої позиції. Як зазначають у Генштабі, окупанти біжать або вглиб тимчасово захоплених областей або ж утікають до самої росії. Цікаво, що відповідна тенденція зберігається упродовж кількох днів.

Варте уваги – як виглядає карта бойових дій станом на 12 вересня: дивіться відео