Только за предыдущие сутки ликвидировали еще 300 врагов, пополнивших статистику потерь среди российской армии. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери врага в технике по состоянию на 12 сентября

танков – 2168 (+14) единиц;

боевых бронированных машин – 4640 (+23) единиц;

артиллерийских систем – 1269 (+6) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 162 единицы;

самолетов – 243 (+1) единицы;

вертолетов – 213 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1) единицы;

крылатых ракет – 216 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) единиц;

специальной техники – 117 единиц.



Актуальные потери врага по состоянию на 12 сентября / инфографика Генштаба ВСУ

Поскольку ВСУ практически выбили захватчиков из Харьковской области, то больше всего потерь за минувшие сутки пришлось не на нее. Как отмечают в Генштабе, на этот раз речь идет о Криворожском и Донецком направлениях. Отметим, что Донетчину путин приказал захватить до 15 сентября. У россиян остались те самые 3 дня.​

Еще 20 населенных пунктов освободили

Как отмечают в Генштабе, за прошедшие сутки удалось освободить из-под оккупации еще 20 населенных пунктов. Сейчас их наши военные берут под свой абсолютный контроль. Также на территориях, откуда удалось выбить врага, проводят стабилизационные меры.

Подчеркнем, что освобождение территорий происходит сейчас как в Луганской, так и Донецкой областях. Поэтому врагу приходится покидать свои позиции. Как отмечают в Генштабе, оккупанты бегут или вглубь временно захваченных областей или же бегут в саму россию. Интересно, что соответствующая тенденция сохраняется на протяжении нескольких дней.

Достойно внимания – как выглядит карта боевых действий по состоянию на 12 сентября: смотрите видео