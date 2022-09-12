После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Вниманию ВСУ лишили врага взводного опорного пункта, 6 сосредоточений живой силы и техники

Россияне несут огромные потери

По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава.

У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий,

– отметили в Генштабе.

ВСУ уничтожили оккупантов

Авиация сил обороны ликвидировала взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Кроме этого, уничтожены 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракет морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Утраты неприятеля в живой силе уточняют.

Напомним, что в России пытаются всеми силами скрыть реальные цифры потерь в войне против Украины. Но в сети появился документ, который может пролить свет на этот вопрос.

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